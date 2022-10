Tarima s'anima amb els festivals i en programarà un de petit format per a novembre

Tarima festival, el 19 de novembre

Després dels tres concerts de primavera, tornarà aquesta tardor carregada de programació especial. El diumenge 23 d'octubre a les 7 de la tarda la menorquina visitarà la capital del Bages en un concert molt especial a presentant Parenòstic, el seu últim treball, amb el qual va rebre el. Les entrades ja estan disponibles al web d'Els Carlins a un preu dual d'entrada mínima a 10 euros o òptima a 12 euros. El concert forma part de la campanya Fem soroll per fer teatre i té la missió de recaptar diners a través de part de la venda d'entrades, per amortitzar la compra de la sala que es va fer l'abril del 2021. Parenòstic és la culminació temporal del procés personal i artístic d'Anna Ferrer, en tant que viu, crea i comparteix la integració dels oposats que per ella suposaven. Amb Tel·lúria va fer que la ubica en el món humana i culturalment, mentre que amb Krönia es va alliberar de l', permetent-se sonoritats no vinculades amb la seva suposada identitat folklòrica. Ara, reposada d'aquest combat creatiu intern, entén que és un tot, que la creació i la tradició van de la mà, i que no pot crear sense considerar la tradició, i no pot deixar de cantar la tradició sense aportar-hi creativitat. Així neix Parenòstic, projecte que girarà pels escenaris nacionals a partir de la tardor i del qual ja en coneixem una part a través de tres singles, tres vídeos en acústic i una imatge renovada que inclou tot un treball profund de. El 19 de novembre serà la segona data que Tarima ofereix aquesta tardor amb una fórmula diferent: un format de durant la tarda, amb. Les entrades, que ja són a la venda, valen 20 euros el preu òptim i 15 euros el preu mínim, amb dret als tres concerts. Mar Pujol a les 6 de la tarda encetarà el petit festival, seguida de Joina a les 7. Eduard Gener culminarà la programació presentant el seu nou treball Swing de comarques a les 9 del vespre.