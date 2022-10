Divendres, últim dia per presentar treballs als Premis Lacetània

Aquest divendres, 14 d'octubre, finalitza el termini per presentar-se alsque coordinaElsde la convocatòria d'enguany són el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central, el Premi Bages de Narrativa jove, el Premi Berenguer de Montagut per a estudis sobre la Seu de Manresa, el Premi a la Cultura Popular i tradicional, el Premi El Galliner de textos teatrals, el Premi Empremta, el Premi Litel de Música, el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, el Premi a la Projecció artística, aquest any en la modalitat d'Aquarel·la, el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana, el Premi Regió7 de Comunicació i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves.Lesde cadascun dels premis es poden trobar en aquest enllaç