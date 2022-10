Amenaça les dependentes d'una farmàcia per no servir‑li un medicament sense recepta

per Pere Fontanals , Manresa, Catalunya |

Agents delsvan identificar un individu que, segons les dependentes d'una farmàcia delde Manresa, les havia cridat,després que es neguessin a servir-li unEls fets van passar a 3/4 de 7 de la tarda a lade la plaça Sant Ignasi de. Segons els Mossos d'Esquadra, la responsable de la farmàcia els va trucar perquè tenien a l'establiment un individu que s'havia posat molt nerviós, i les havia cridat, amenaçat i coaccionat perquè volia retirar un medicament que requeria una recepta mèdica que ell no tenia.Fins a la farmàcia es van desplaçar dues patrulles de laa més d'un vehicle ambque van fer sortir l'home de l'establiment, el van identificar i, com que no va usaren l'amenaça, ni va haver-hi cap contacte físic amb les treballadores, se'l va instar asense procedir a la seva detenció.