Calders organitzarà dissabte el Festival de jocs de taula de la Catalunya Central

Sota el lema Perquè a pagès també ens agrada jugar, el proper dissabteacollirà, un festival demodern organitzat per l'associació Caldaus. Si bé l'esdeveniment ja s'havia celebrat altres anys, ho havia fet inserit dins dels actes de lai, els darrers anys, marcat per els restriccions derivades de la pandèmia. Enguany, la comissió organitzadora ha apostat per donar-lien format festival, multiplicant les activitats i les propostes relacionades amb el món lúdic.Així l'esdeveniment ocuparà tota la jornada del dissabte des de les 10 del matí dins a les 7 del vespre. Està previst que les activitats es desenvolupin entre la plaça Major i el Centre cívic, indret on s'ubicarà la, el cor de l'esdeveniment, amb una vintena de taules des d'on es podrà accedir a lade l'associació, s'impartiranper aprendre jocs i es posarà a disposició de qui ho vulgui taules obertes per proposar o apuntar-se a partides. A més s'ha apostat per poder reservar plaça en algun d'aquests taller mitjançant el web de l'associació , on es pot consultar el llistat actualitzat de tallers i partides programades.Però a banda dels jocs de taula, Calders Juga proposa altres activitats relacionades amb el món lúdic, com una, taller d'iniciació ràpida als, jocs tradicionals i d'habilitat a l'exterior, botiga de jocs, un espai de, una rifa i la possibilitat de menjar i beure durant tota la jornada. L'objectiu de l'entitat organitzadora és oferir un ventall de propostes prou ampli per tal que tots els participants puguin trobar la proposta més adient, des de les persones més avesades a jugar i que cerquen jocs exigents, fins el públic familiar que juga de forma ocasional, i fins i tot persones que desconeixen el món dels jocs de taula moderns.Caldaus, l'entitat organitzadora, és una associació sense ànim de lucre dedicada a la promoció, difusió i reconeixement dels jocs de taula moderns, un sector que en els darrers anys ha viscut una eclosió que han multiplicat el nombre de professionals, esdeveniments i públic interessat per aquesta forma de cultura lúdica. Així Calders Juga 2022 vol ser untant per al públic com per a clubs, botigues i autors i esdevenir el referent lúdic de la. Enguany, comptaran amb la participació, entre d'altres, de l'autor, el club i editorial, les editorialso les associacions, el