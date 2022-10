Diumenge se celebrarà la cinquena Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix

Una varietat única per revaloritzar

La 5a edició de ladecontinuarà amb la seva intenció de promoure aquest llegum arreu del territori i alhora, de dinamitzar el municipi de la que n'és autòcton. La fira, enfocada a un, es consolida amb la voluntat repetir l'èxit de les edicions anteriors.Des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, la mongeta de Castellfollit del Boix serà el fil conductor i l'element aglutinador d'una fira que comptarà amb unon es podran trobar mongetes, així com tota una varietat de productes artesans i locals. A més, la fira comptarà amb unper tal que els visitants puguin degustar tant la mongeta com tota la resta de productes.A banda de les mongetes de l', a la fira també s'hi trobarà vi deli d', mel de, vedella de proximitat de, formatges de la, porc ral ded'Avinyó, licors de, el restauranti l'artesania dei de, entre altres.Per tal d'arrodonir l'experiència gastronòmica, també hi participarà el cuiner, de l'Jordi Llobet de Manresa, que oferirà un showcooking, un espectacle de cuina en directe en què ensenyarà receptes per a cuinar mongeta de Castellfollit del Boix.Per altra banda, la programació també ofereix tot un seguit d'activitats per tal de fer gaudir tota la família. El conta-contesportarà a la fira Somriu, un espectacle d'animació infantil. També es realitzarà una demostració in situ per veure com es batien les mongetes en l'antiguitat i hi haurà un concert a càrrec de. A més, durant tota la jornada hi haurà una exposició de tractors clàssics i es projectarà el documental sobre la mongeta de Castellfollit del Boix Llavors d'Or Blanc.La mongeta de Castellfollit del Boix és una varietat autòctona i originària d'aquest municipi i és alhora un dels 55catalogats pel. Aquesta distinció destaca les característiques úniques d'aquesta mongeta, distingint-la de la resta i arrelant-la al seu municipi.Segons l'alcalde de Castellfollit del Boix,, la fira no només "revaloritzarà la mongeta de Castellfollit del Boix a nivell gastronòmic i a nivell productiu", sinó que també "servirà per promocionar el municipi de Castellfollit del Boix a través del seu producte més singular i identitari: la mongeta que li dona nom".Entre les activitats destinades a la revalorització de la mongeta també en destaca un projecte per a lade la varietat tradicional, de les tècniques de cultiu i una millor mecanització, impulsat pel mateix Ajuntament en col·laboració amb eli lades de l'any 2011.La fira, impulsada des de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i la coordinació tècnica per part de la cooperativa de treball, ubicada a Solsona.