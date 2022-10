L'Ajuntament de Manresa atorgarà segells de qualitat a restaurants que han assolit l'excel·lència alimentària

Un element diferenciador

L'atorgarà aquest 13 d'octubre els primers, un nou distintiu que es va anunciar el passat abril i que té l'objectiu dedels establiments que destaquen per l'alt compliment de les normes i mesures de, amb la voluntat també d'estimular el sector i d'oferir als clients un certificat que dona màxima confiança i seguretat. El nou segell s'ha impulsat des de la regidoria de Ciutat Saludable de l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració del, de la, de la, dei dei la, a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.L'acte d'entrega es farà a la sala d'actes del Casino, a les 10 del matí, i comptarà amb un col·loqui a càrrec de, moderat pel periodista especialitzat en gastronomia, que oferiran una xerrada sobre seguretat alimentària en l'àmbit de la restauració. Seguidament, es farà l'entrega dels distintius a un total d'onze restaurants. L'acte estarà presidit per la regidora de Ciutat Saludable,, i comptarà amb l'assistència del diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona,El nou segell pretén dotar d'un instrument diferenciador als establiments que superin amb un nivell alt el procés de verificació fixat per l'Ajuntament de Manresa. El projecte cerca la qualitat màxima en la seguretat alimentària dels establiments de restauració participants i, per tant, és totalmentque es realitzen a locals i establiments de la ciutat per comprovar que compleixen la normativa vigent en matèria sanitària. De fet, està considerat un nivell d'excel·lència respecte de les inspeccions, ja que elsEls establiments de restauració que aconsegueixen el segell de qualitat sanitària tenen com a avantatge eldavant dels clients, i el saber que és va per davant en les inspeccions oficials, tenint clar que compleixen les normatives vigents amb escreix. El procés per a l'obtenció del segell és gratuït i inclou una formació especialitzada.Arran de la pandèmia de la, la seguretat higiènic-sanitària dels establiments és un valor a l'alça, que ha fet prendre consciència de la importància en les mesures aplicades en la manipulació dels aliments o dels productes, des de la seva preparació fins al servei, la neteja de mans, els espais i els estris, la ventilació-separació o traçabilitat, entre altres.L'entrega de premis escenificarà el tret de sortida de laque s'engegarà per donar a conèixer als consumidors l'existència del segell de qualitat alimentària. Els restaurants que obtinguin el segell comptaran amb un adhesiu que col·locaran de manera visible a l'entrada. També quedaran recollits a l'apartat de Sanitat de la web municipal, on s'explica el projecte.Poden optar al segell tots els restaurants que ofereixin, com a activitat principal, àpats al públic, consistents bàsicament en(en format de menú del tipus primer plat, segon plat i postres), per ser consumits en el mateix local. Han de tenir la llicència d'activitat pertinent, han d'estar inscrits al cens municipals d'establiments minoristes d'alimentació de Manresa i disposar de tots els permisos pertinents.