Pedro Martínez: «Guanyar dona confiança, però ho hem de relativitzar»

El VEF Riga reconeix la superioritat del Baxi Manresa

ha quedat força satisfet de la victòria del seu equip contra el VEF Riga . El tècnic delha comentat que guanyar sempre dona confiança a l'equip però és conscient que no tots els partits seran com els d'aquesta nit a ladels seus jugadors han estat les claus que han marcat la diferència entre els dos conjunts. Aquesta diferència ha estat més evident a la primera part. "En canvi, a la segona ells han endurit la defensa i no hem pogut córrer tant", ha explicat Martínez.ha estat numèricament el jugador més destacat. L'argentí ja fa uns dies que actua en la posició de quatre per culpa de l'estat físic de diversos jugadors. Martínez es mostra satisfet amb l'actuació del seu jugador, però treu importància al fet de fer-lo jugar en un lloc diferent de l'habitual. "A dia d'avui, no hi massa diferència entre jugar de tres o de quatre si es tenen les condicions físiques adequades", ha dit l'entrenador del Baxi Manresa. Sobre l'absència den'ha comentat que no sap fins quin dia s'allargarà. Sembla difícil que el pivot sigui dissabte alVaulet també s'ha mostrat satisfet d'un partit en què la diferència s'ha marcat al principi i "després hem mantingut el nivell de joc". El sud-americà no sap si el duel de la BCL ha estat el seu millor partit amb la samarreta del Baxi Manresa.Al cantó letó han reconegut la derrota sense buscar cap excusa. Tant el jugador, primer, com el tècnic, després, han explicat no haver pogut fer res davant el joc del Baxi Manresa. "No hem pogut fer res del planificat", ha comentat Gulbis. El seu entrenador ha dit que no podia aportar res més.