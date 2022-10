L'Ajuntament de Manresa homenatja Rosa Rodríguez Nieto pel seu centenari

per Redacció,

La regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa,, ha visitat aquest dimarts, nascuda l'11 d'octubre de 1922, a Terque (Almeria), per lliurar-li un obsequi i un ram de flors en nom del consistori perL'homenatge s'ha celebrat a la, on resideix, en un acte on l'han acompanyat les seves(Júlia, Rosa, Maria Lluïsa i Imma) i altres familiars i professionals del centre residencial que l'han felicitat pels seus 100 anys.Rosa Rodríguez Nieto és vídua, té quatre filles i diversos nets. Ha viscut aels darrers 60 anys. Durant la seva vida laboral va treballar en unamb el seu marit. En aquests moments, li agrada molt compartir estones amb els seus nets.