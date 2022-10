El Baxi Manresa derrota el VEF Riga i es posa líder a la BCL (88-59)

Victòria sense patiment deldavant el. Els bagencs s'han sobreposat a la baixa de darrera hora deper motius personals per sumar la segona victòria a la(BCL).ha anotat els primers punts del partit i el seu equip no ha deixat el comandament en cap moment. El combo nord-americà ha fet gala una vegada més de la seva faceta d'anotador. Però en aquesta ocasió,ha emulat el seu company de cara a cistella. L'argentí ha afegit als seus 22 punts, 7 rebots en una gran nit.també han protagonitzat bons minuts de joc. El Baxi Manresa es posa líder del seu grup i tot apunta que es jugarà la primera plaça final contra elEl Baxi Manresa ha començat el partit amb, Jerrick Harding,, Juan Pablo Vaulet i. El VEF Riga ho ha fet amb Kirsters Zorik, Artis Ate, Daniel Hamilton, Jamar Abrams i Nysser Brooks. Els bagencs han intentat ser dominadors dels del xiulet inicial. Les prestacions defensives eren molt bones. L'atac, més irregular, El joc col·lectiu del Baxi Manresa s'imposava a. Dins la pintura, Vaulet també aportava jugant en una posició habitual els darrers dies per exigències de guió (17-8, minut 6). El conjunt bagenc no volia aturar-se. Dani Garcia entrava des de la banqueta i connectava dos cops seguits amb Marcus Lee. El nord-americà ho aprofitava peri fer aixecar el públic dels seus seients.ha anotat dos triples seguits per acostar el seu equip. Això no ha impedit que el Baxi Manresa acabés els primers deu minuts amb un nítid avantatge (25-18).L'anotació ha baixat al començar el segon quart. Harding no es tallava gens i tirava quan en tenia ocasió. El nord-americà ha sumat vuit punts de forma gairebé consecutiva. El VEF Riga no defallia i(34-27, minut 15).ha reunit els seus jugadors. Després d'aquests seixanta segons, la situació ha tornat on era poca estona abans. El parcial després del temps mort ha estat de 14-2. Marcis Steinbergs hi ha contribuït amb sis punts seguits (47-29, descans).El VEF Riga ha protagonitzant unal començar la segona part. Vaulet era en aquesta ocasió qui compensava l'anotació del conjunt letó. El Baxi Manresa s'ha carregat molt ràpid de personals. Això ha permès als bàltics disposar de molts. Afortunadament per a l'equip local el seu rival no estava massa encertat. Poc a poc, els de Pedro Martínez han aconseguit incrementar la seva renda. Un triple de Garcia posava per primer cop els 20 punts de diferència entre els dos equips (63-42, minut 26). Poc després, un triple de Valtonen els convertia en trenta. Gulbis fixava el 74-46 abans d'afrontar els darrers deu minuts.El darrer període ha estat un pur tràmit. Valtonen seguia sumant de tres en tres en una de les sevesdes de la seva arribada al Bages. L'avantatge màxim ha arribat als 34 punts (82-48). Una petita reacció visitant ha aconseguit deixar-ho per sota la trentena. (88-59) i ara a aparcar la BCL fins el 25 d'octubre.Incidències: Georgios Poursanidis (Grècia), Yafer Yilmaz (Turquia) i Carsteb Straube (Alemanya) han estat els. No hi ha hagut eliminats. A l'altre partit del grup, el Benfica ha guanyat a(67-68).