Santpedor demana al Parlament ser exclosa de la llista de municipis que poden celebrar vaquetes

Altres temes del Ple d'octubre

El ple de l', celebrat aquest dimarts a la Capella de Sant Andreu ha acatat el resultat de la consulta sobre les vaquetes del passat 18 de setembre , on va guanyar el No per 41 vots de diferència.Tots els grups municipals,que s'ha abstingut, han votat a favor d'del poble de no recuperar la festa de les vaquetes i han acordat demanar alque el municipi sigui exclòs de lai que formen part de l'excepció de la Llei 34/2010 de regulació de les festes tradicionals amb bous.L'Ajuntament també ha aprovat per ple ladels edificis municipals de Santpedor, a favor de les empreses Urbalux i SECE respectivament. La pròrroga del contracte ha comptat amb els vots a favor d'ERC i Junts per Santpedor (JxS), els vots en contra de la CUP i l'abstenció dels grups Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem (SECP).El ple ha aprovat inicialment un expedient deamb càrrec al romanent de tresoreria de suplement de crèdit per un total de 3.590 euros per a despeses de patrimoni, en relació a la restauració de les pintures murals de l'ermita de Sant Francesc. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC i JxS, els vots en contra de la CUP i l'abstenció dels grups PM i SECP.El ple ha tirat endavant una moció, presentada pel grup municipal de, a favor de l'assignació del 25% dela l'. La moció acorda instar el Govern de la Generalitat a destinar el 25% del pressupost sanitari a l'atenció primària i garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de l'atenció primària en els pressupostos anuals. La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de SECP, la CUP i PM i amb l'abstenció d'ERC i JxS.