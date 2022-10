L'Ajuntament de Manresa va bonificar en un 90% la taxa d'una campanya independentista de l'ANC

Objectiu ideològic

L'ANC no contesta i el govern respondrà dijous

El grup municipal dela l'ha denunciat en un comunicat de premsa que elva aplicar una bonificació del 90% en la taxa per penjar 75 banderoles "" als fanals públics de la ciutat durant 60 dies, del 7 de juny al 5 d'agost de 2021, "sense que complissinque donen dret a la reducció de preu", segons ha afirmat el portaveu del grup,La campanya a la que fa referència el PSC era doble: "" i "" i, tal i com recorda Valentí "incloïen la". Després que el grup municipal "hagi estudiat amb detall" l'expedient, conclou que l'Ajuntament fa "una" del procediment que provoca que l'ANC "deixi d'ingressar a les arques municipals 2.727,38 euros" gràcies a la bonificació.El PSC denuncia que amb el tancament favorable de l'expedient "el govern municipalper concedir bonificacions a entitats sense ànim de lucre segons l'".D'acord amb l'ordenança es podrà aplicar un descompte del 50% de la taxa sempre que la finalitat de la campanya sigui per anunciar i difondre "la celebració de", i fins a un 90% de descompte si també és "per a la realització d'activitats d'i que estiguin relacionades amb el pacte de ciutat, programa de govern municipal o del catàleg de serveis municipals".Per això, elsmanresans consideren que "no ens trobem en cap cas davant d'una activitat per convidar als manresans a cap festivitat o activitat cultural o lúdica, ni encara menys s'anunciava cap realització d'una activitat d'interès general per a Manresa".Al contrari del que diu l'ordenança, Valentí considera que la campanya tenia "un" i per tant, com qualsevol altra entitat que fes una campanya similar, "hauria d'haver liquidat lasense opcions de reducció", ja que "no era ni cultural ni lúdica, ni d'interès general per a Manresa".El PSC explica que ja en unade l'expedient els serveis de l'Ajuntament "ja van reconèixer aquests fets i" obrint un procediment de comprovació limitada, tot i que finalment van admetre el recurs de l'entitat i van aprovar la bonificació.Per tot plegat, el portaveu socialista insta el govern perquè "dins la legalitat" es reposi a laaquesta "injustificada bonificació". De no ser així, consideren que es cauria en unrespecte d'altres entitats sense ànim de lucre que no han accedit a aquesta bonificació, i obriria la porta a que entitats sense ànim de lucre de caire polític "per anunciar qualsevol tipus de campanya política o ideològica i en reclamin el 90% de bonificació municipal".Consultat per, el govern municipal de Manresa ha assegurat que respondrà el comunicat d'Anjo Valentí dijous. El PSC ha enviat el comunicat als mitjans aquest dimarts a la tarda quan els serveis tècnics ja havien completat el seu torn, i amb, "podrem donar explicacions dijous al matí".Per la seva part, els responsables de l'no han contestat les preguntes del diari sobre aquest assumpte.