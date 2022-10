L'Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada s'engalanarà per sortir en una pel·lícula

L'Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada es vestirà de cine en la seva desena edició que se celebrarà del 21 al 23 d'octubre. L'esclat del cinema a primers del segle XX ha donat l'argument a la recent creada Associació Embarrats per situar aquesta edició en el plató d'una filmació de l'època a través d'una productora que trasbalsarà el poble i que servirà per bastir-ne tota la trama.



Aquest dimarts s'ha presentat la desena edició de l'Embarrats a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada amb la presència de l'alcalde, Jordi Solernou, les regidores Montserrat Jové i Laura Trench, i membres de la nova Associació Embarrats.

Actes a partir d'aquest diumenge

Nous actes i actes recuperats

Abans del cap de setmana de l'Embarrats, però, Sant Joan de Vilatorrada ja començarà a tastar els. Aquest diumenge 16 d'octubre, a les 12 del migdia, es donarà el tret de sortida al programa amb l'De vint-i-un botó! a la plaça Major, que farà la presentació dels personatges i els vestits de lai donarà la benvinguda a Sant Joan de Vilatorrada de tot l'equip de filmació de la pel·lícula.El dimecres, 19 d'octubre, l'historiadorpronunciarà la conferència L'aprofitament industrial del Cardener, el cas de Sant Joan, a les 8 del vespre a. L'endemà dijous serà el torn dels més xics amb El teler de contes a càrrec dea 2/4 de 6 de la tarda a la sala infantil Alba Sellarés de la Biblioteca.La vigília de l'Embarrats tindrà el punt àlgid dijous al vespre amb el, que estarà cuinat en directe peri el seu equip de. Serà a partir de 2/4 de 9 a Cal Burés, accedint-hi per una de les novetats de la fira, la rampa sobre el canal que s'ha instal·lat per millorar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i per conèixer des de dalt el propi canal industrial. El sopar està limitat a 45 comensals, té un preu de 40 euros.Les, que es faran el divendres i el dissabte a partir de 2/4 de 7 de la tarda tindran com a principal novetat l'accés per la passera per sobre del canal industrial, que donarà un nou enfocament a aquesta infraestructura. El punt d'inici de les visites serà al pati de la xemeneia deL'Embarrats estrenarà nous espais escènics i ampliarà les escenes, "com una família de pagès que arribarà al municipi a viure-hi", segons ha avançat, de l'Associació, o circ i nous espectacles que es viuran durant el cap de setmana. Altres novetats seran que els usuaris delengalanaran dos carrers, o els dosque hi haurà per a qui vulgui immortalitzar l'experiència.La desena edició de l'Embarratsles passejades en carro, el taller de jocs infantils, l'escena satírica "i picant" Mestresses i minyones o elamb entrepans de botifarra. Altres elements que tornaran seran la, el teatre inaugural, la recreació de la consagració de l'església per part del, la processó, que serà més curta, l'escola, les bogaderes, les gitanes o els músics de taberna amb, els espectacles de sardanes. la sarsuela o els cors d'en Clavé.Més dedonaran vida a l'Embarrats en "un esforç col·lectiu de totes les entitats i molta gent del municipi sense els quals no es podria portar a terme la festa", ha explicat Solernou, que ha recordat que és la seva desena edició, però és una herència de la Fira-Festa Tardor que organitzaven les dones del carrer del Riu.El programa complet de l'Embarrats es pot consultar en aquest enllaç , i els tiquets per al sopar o per a les visites s'han de adquirir al portal Inscriu.me