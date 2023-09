La col·lecció del Museu Morera de Lleida creix amb l'il·lustrador Xavier Gosé

Una exposició de la col·lecció inaugurarà les sales del nou Morera

El Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida ha rebut aquest setembre una copiosa donació del(Alcalá de Henares, 2 de juliol de 1876 – Lleida, 16 de març de 1915) per part de l'historiador i conservador d'art. Es tracta d'un conjunt de documents entre els quals es troben entrades d'exposicions, revistes, publicacions, postals o llibres amb il·lustracions i anotacions del mateix artista els quals han estat recopilats per Velasco al llarg del temps. El mateix historiador ha reconegut que li feiafer una donació així, després d'anys recopilant el material. El Morera comptava fins ara amb més de 300 obres de Gosé.El director del Museu Morera,, ha volgut agrair a Velasco, investigador i col·laborador del Museu, que faci confiança al nou Museu d'Art Modern i Contemporani de la ciutat per dipositar allò que li ha costat tant de reunir com a col·leccionista.La darrera incorporació de Gosé va ser l'adquisició del cartell original de les Festes de Maig de 1912 a la ciutat de Lleida. Gosé, també conegut com a l'il·lustrador de la modernitat, després de formar-se a Barcelona i realitzar la seva primera exposició al local dels, l'any 1900 es va instal·lar a París, on va convertir-se en un dels grans cronistes gràfics de l'època.Algunes de les peces que formen part d'aquesta donació es podran veure a l'exposició amb la qual el Morera pròximament estrenarà les sales de la seu definitiva a la Rambla de Ferran número 13 de la ciutat de Lleida.El Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida obrirà les portes amb una gran exposició on mostrarà bona part de la seva col·lecció. Es tracta d'un fons amb més de 5.000 obres d'art entre les quals es troben les de l'esmentat pintor de la modernitat Xavier Gosé, entre molts d'altres.L'exposició serà la mostra més gran feta de la col·lecció del museu, el qual té més de 100 anys d'història, i mostrarà un recorregut artístic des de principis del segle XX fins a l'actualitat. En aquesta es podran veure diferents tècniques i tendències artístiques amb noms com Leandre Cristòfol, Jaume Morera, Iglesias del Marquet, Antoni Garcia Lamolla, Ton Sirera, Enric Crous Vidal, Rosa Siré, Antoni Abad, Palmira Puig, Alba G. Corral o Olga Olivera-Tabeni, entre molts altres.