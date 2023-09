Balaguer suma la pista de l’Escola Pia com a nou equipament esportiu

La ciutat dedisposarà de més instal·lacions per a les activitats esportives a partir d’aquest curs. La dificultat de construir un nou equipament municipal i les necessitats urgent de disposar de més espais per a la pràctica esportiva han motivat el govern local a arribar a un acord amb l'per poder compartir la pista del centre.Es tracta d'una proposta que ja va fer l'àrea d'Esports a l'anterior equip de govern, segons ha recordat la paera en cap,, que ha explicat també que ara s'ha redactat el conveni i s'ha aprovat una subvenció de 18.000 euros destinada a l'Escola Pia que ha servit al centre per fer lesperquè els diferents clubs hi puguin dur a terme les seves activitats.Entre les millores que s'han fet, segons la mateixa González, hi ha laper tecnologia LED, lai elde les disciplines esportives que s'hi practicaran, voleibol, bàsquet i futbol sala. De les millores se'n beneficiaran tant l'alumnat, com els clubs i les entitats que utilitzaran aquests espais.El conveni té una, durant els quals el centre posarà a disposició la pista de dilluns a dissabte.