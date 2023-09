Desmantellada una segona macroplantació de marihuana a Almatret

La zona on hi havia la macorplantació, anomenada els Tossals d'Almatret, és un espai natural protegit per la Xarxa Natura 2000. Es troba aïllada, al mig d'un bosc entre valls i barrancs que des dels tossals cauen abruptament cap al riu Ebre.Els agents rurals van comunicar els fets als mossos i van facilitar unde tot el que havien vist. La policia va obrir una investigació i quan es van desplaçar a la zona van veure l'àrea desbrossada i van detectar altres feixes properes on ja s'havia establert el cultiu de marihuana amb plantes en diferents estats de creixement.També van veureper pujar fins als cultius l'aigua que captarien del riu. A partir d'aquí, es van establir una sèrie de vigilàncies discretes en diferents dies i horaris per detectar les persones que estarien a càrrec del cultiu. Els mossos van continuar investigant per recollir més proves i poder identificar altres persones relacionades i àrees de cultiu properes.Finalment, aquest dimarts va començar el dispositiu d'explotació de la investigació amb l'arribada al lloc dels agents d'investigació, seguretat ciutadana i equips de l'ARRO. Tot i la dificultat per accedir-hi sense ser detectats, gràcies a la ràpida actuació, es va aconseguir detenir al mateix lloc a quatre persones que se suposa que s'encarregaven de la vigilància i el cultiu.