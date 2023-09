El Pla d'Urgell treballarà perquè el transport públic s'adapti a l'horari educatiu

Els'ha compromès a treballar perquè les línies de transport públic regular de la comarca donin resposta a les necessitats dels estudiants i complementin el transport escolar que l'ens gestiona.El presidentha lamentat que hi ha una "manca d'un transport públic adequat a les necessitats reals dels nostres col·lectius". Aquest "problema de fons" contribueix a la problemàtica per la falta de transport escolar fins a Mollerussa per als estudiants d'ESO que van a centres diferents al que tenen com a adscrit i d'estudis postobligatoris, ja que en aquests casos Educació no té l'obligació de facilitar-los el transport. El transport gestionat per l'ens comarcal dona servei aquest curs aPalau ha afirmat que modificar elcomarcal serà complicat. Tot i això, ha assegurat que des del consell treballaran "per reestructurar les línies perquè realment donin servei" a les necessitats comarcals, i ha posat d'exemple que hi hagi més línies d'autocar que s'aturin a l'Institut La Serra, ubicat als afores de Mollerussa.Actualment, només la línia regular d'autocar depassa per l'a l'hora d'entrada i sortida dels alumnes. "Hem de treballar en aquest sentit, intentar que el màxim nombre de línies regulars passin per Mollerussa i La Serra", ha indicat.