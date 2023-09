Uns 55.000 menors lleidatans han fet activitats esportives i de lleure aquest estiu

han participat aquest estiu en activitats esportives o de lleure educatiu a Catalunya, uns 21.912 més que l'any passat, segons les dades aportades pelde la Generalitat.En concret, les activitats dehan congregat 451.408 infants i joves (10.567 més que el 2022) i les esportives han comptat amb 140.637 participants (11.325 més). La directora general de Joventut,, ha valorat de forma positiva la campanya i ha tingut un agraïment destacat per als monitors. Per territoris, a Barcelona han participat 364.914 persones, a Girona 111.947, a, a Tarragona 46.811 i a les Terres de l'Ebre 13.479.Les activitats principals han estat els, amb 342.856 participants (68%), les colònies, amb 67.273 (15%), i les acampades amb un 28.528 (11%). Les xifres del 2023 han establert un nou rècord de participants des d'abans de la pandèmia, informa Drets Socials.Ribas també ha reconegut la tasca de les entitats i federacions educatives "que any rere any fan possible que el lleure educatiu sigui una realitat, i continuï sent una essència que tenim com a país".