Balaguer crearà una Àrea de Promoció Econòmica Urbana al polígon Campllong

La Paeria de Balaguer pretén impulsar l’associacionisme entre les empreses del. Per a fer-ho es pretén crear una APEU, una, la qual permetrà dur a terme accions com dotar les empreses d’una organització formal, que sigui interlocutor amb la Paeria així com amb les altres administracions o organitzacions.L’APEU també ha de facilitar elentre les diferents empreses del polígon; donar més visibilitat i promocionar l’activitat i els productes a través de la creació d’un directori empresarial de consulta; a més de comptar amb un, en el que es puguin emprendre accions de millora o manteniment de la zona del polígon en qüestions com la sostenibilitat, amb la implementació d’energies renovables o mesures d’estalvi; la il·luminació, la seguretat, la gestió dels residus, el transport, la senyalització o l’assessorament empresarial.Per aquest motiu, la Paeria s’ha posat en contacte amb les diferents empreses que estan ubicades al polígon Campllong, per tal que s’adhereixin a la proposta i així poder sol·licitar la subvenció per a finançar la creació de l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana a Balaguer.