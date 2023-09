L'IPC anual puja quatre dècimes a l'agost i se situa en el 2,4% a Ponent i al Pirineu

(IPC) anual ha pujat quatre dècimes a l'agost a les comarques dei l'Alt Pirineu i Aran i s'ha situat en el 2,4%, en comparació amb el 2% registrat al juliol, segons les dades publicades aquest dimarts per l'(INE). Així, l'indicador ha crescut per segon mes consecutiu.El preu dels aliments ha baixat prop d'una dècima, tot i que omplir la cistella encara és un 9,9% més car que fa un any. El transport ha augmentat 6,5 punts en un mes fins al 2,5%.