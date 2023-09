Reunió entre la Paeria i la comunitat marroquina per canalitzar els ajuts al Marroc

Las'ha reunit aquest dimarts amb els representants de 12 entitats, la major part de la comunitat marroquina de la ciutat, per bastir una estratègia de suport als afectats pelal. El regidor de Cooperació,, ha recomanat als assistents i a la ciutadania que "no vagin per lliure" a l'hora de fer donacions i que les articulin mitjançant el Fons Català de Cooperació i les grans ONG perquè és la manera de garantir que "arribin directament al destí i no es perdin pel camí". El consistori lleidatà ha habilitat a la seva web els números de compte oficials per fer les donacions i en preveu incloure pròximament un més pertanyent al govern marroquí.La reunió celebrada a la seu de la regidoria de Cooperació a Lleida ha servit per acordar el full de ruta a seguir per donar suport als afectats pel terratrèmol al Marroc. Quiñónez ha demanat als representants de les associacions marroquines de la ciutat queeconòmiques per a les víctimes del terratrèmol mitjançant el Fons Català de Cooperació. "És la nostra font dei sabem que els recursos que s'hi aportin arribaran directament al poble marroquí", ha afirmat el regidor de Cooperació.Des de la Regidoria de Cooperació s'ha aconsellat que l'ajuda es faci arribar a través d’aportacions econòmiques a aquelles organitzacions humanitàries amb presència a la zona i que no es faci de manera individual, ja que serà "més difícil" que arribin al destí. En aquest sentit, el consistori lleidatà ha posat a disposició dels assistents a la reunió les eines per fer els tràmits pertinents amb organitzacions com Acnur, Creu Roja, la Generalitat, entre altres, i també ha habilitat a la seva web els números de compte on es poden fer les donacions.