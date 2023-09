Uns 2.500 alumnes nous comencen el curs a la UdL

Uns-2.500 nous- comencen avui les classes als graus i dobles graus de la(UdL). D'aquests, gairebé 260 ho fan a Igualada. A l'espera de la propera matrícula, posterior a la convocatòria extraordinària de la selectivitat, la UdL ja ha cobert totes les places de primer disponibles al(38 dels centres propis i 2 dels adscrits). L'activitat ha arrencat amb les sessions d'acollida al nou estudiantat, que es desenvolupen simultàniament a tots els campus de Lleida i la capital de l'Anoia. A la Seu d'Urgell tindrà lloc aquest dimecres i s'allargarà fins el dia 14, amb un raid d'aventura per a l'alumnat d'En aquestes sessions, els equips de direcció presenten els diferents graus i serveis com ara el campus virtual, les biblioteques, l'Institut de Llengües, el servei d'Esports, la iniciativa UdL Acompanya-programa Nèstor o la unitat de Relacions Internacionals, encarregada de la mobilitat. Les Facultats de Medicina i d'Infermeria i Fisioteràpia organitzen també visites guiades pel campus de Ciències de la Salut, a càrrec de membres del. L'Escola Politècnica Superior (EPS) ha previst una gimcana i una festa de cloenda al campus de Cappont. Mentre, a l'INEFC-Lleida han programat tallers simultanis de 30 minuts i pràctiques esportives per finalitzar la jornada.La principal novetat d'aquest curs acadèmic són els programes acadèmics de(PARS), que inclouen grau i màster, de l'EPS. Tant el PARS d'Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat/ Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica/ Enginyeria Mecànica / Màster Universitari en Enginyeria Industrial com el PARS d'Enginyeria Informàtica / Màster Universitari en Enginyeria Informàtica compten amb 10 places.Per primer cop, la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL desplaça a Tremp un grup de quart curs. Els 7 alumnes faran les pràctiques clíniques a l'Hospital Comarcal Pallars, el de la Seu d'Urgell i el Transfronterer de la Cerdanya; així com en CAP i residències de les tres comarques. També han de cobrir 12 crèdits amb 2 assignatures optatives, una per quadrimestre, i realitzar el Treball Final de Grau.