Un incendi crema una nau de lloguer de mobles a Alcoletge i afecta les dues del costat

Un incendi ha cremat aquest diumenge una nau de lloguer de mobles a(Segrià), situada al carrer del Riu.Els Bombers han rebut l'avís cap a tres quarts de dotze del migdia arran de l'incendi d'una furgoneta dins de la nau, i el foc ha afectat parcialment les dues naus del costat.Tretze dotacions dels Bombers han estat treballant per apagar l'incendi i no consten ferits. Segons han explicat a l'ACN fonts del cos, a hores d'ara el foc només està actiu a la nau on s'ha iniciat l'incendi, on hi ha un col·lapse parcial de la cobertura. El foc també ha afectat les dues naus del costat, una d'elles també amb afectació parcial de la cobertura, però en aquests casos el foc ja està estabilitzat.