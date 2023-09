Un centenar de caçadors fan una marxa lenta a la Noguera contra la normativa de gosseres esportives

Una bord dels seus vehicles i remolcs han fet una marxa lenta per laa la comarca de laper rebutjar la normativa de gosseres esportives. Amb cartells reivindicant la caça i demanant la dimissió del conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, la marxa lenta convocada per la Plataforma de Gossers de Catalunya ha donat el tret de sortida passades les 10 del matí des dei ha continuat perfins a arribar al municipi deEl coordinador de la plataforma,, ha assegurat que aplicar la regulació resulta "inviable". L'entitat també exigeix a la Generalitat estudiar una normativa tenint en compte els diferents col·lectius implicats.rebutja, entre altres, les restriccions que ha imposat el Departament d'Acció Climàtica per als caçadors amb 14 gossos o menys. La regulació contempla la prohibició d'alimentar els gossos amb restes de carcanada d'animals de granja o cacera, que les gosseres tinguin un terra pavimentat amb un 5% de pendent, així com que estiguin situades a una distància mínima de 200 metres de les explotacions ramaderes.Són unes condicions que, segons el gosser, deixa el col·lectiu en una posició "molt dolenta" i critica que l'administració imposi unes mesures sense tenir en compte, diu, la realitat de la caça. "Volen que adeqüem les gosseres a la seva manera sense cap estudi previ, sense conèixer el món rural ni el món dels gossos", ha conclòs.