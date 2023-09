Pàmies congrega més de cent persones a l'acte prohibit sobre l'ús del clorit de sodi per tractar l'autisme

Més d'un centenar de persones han assistit aquest dissabte a una conferència organitzada pel pagès i activistasobre l'ús del(MMS) per curar l'autisme i que el Departament de Salut havia suspès. De fet, els Mossos d'Esquadra han muntat un control a la rotonda que dona accés a la finca, situada als afores de Balaguer. A més, el conselleralertava aquesta setmana que pràctiques com plantejar el "lleixiu" per tractar aquest transtorn "posen en perill la vida i la salut de la gent". També va dir que Pàmies era "un farsant i un estafador", qualificatius pel quals l'activista ha assegurat que ha presentat una demanda aquest divendres davant elPàmies ha justificat la programació d'aquesta conferència, a càrrec dei organitzada a títol individual, perquè, segons ha afirmat, "el tractament d'autisme no avança" i les persones que segueixen aquest mètode "evolucionen bé". "No podem callar per molt que l'administració digui que no ho podem fer, ho fem perquè per damunt de tot està el bé comú", ha asseverat. Per la seva banda, Placeres ha afirmat que l'aplicació del clorit de sodi en el tractament de l'autisme ha contribuït a aconseguir la recuperació de "325 nens en tot el món".L'activista ha dit que l'acte s'empara els drets de "" i de "reunió" i que aquesta no es pot prohibir "sense una ordre judicial". Per aquest motiu, ha indicat que assumirà les possibles sancions i demandes que li arribin per haver-la organitzat. Pel que fa a la demanda presentada contra el conseller Balcells, Pàmies ha detallat que vol que es retracti de les seves afirmacions o demostri que és un "estafador". En aquest sentit, ha assegurat que no ha "cobrat mai a ningú", sinó que simplement ha recomanat el producte.