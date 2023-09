La companyia Pagans porta el públic de FiraTàrrega en un alzinar de la Figuerosa per fer-lo participar en un aquelarre

La companyiaha estrenat aEl valor de res, un espectacle que defuig de les masses i l'espectador n'és ben conscient quan sap que per veure-l ha d'agafar un bus que el trasllada a un alzinar situat al nucli de la Figuerosa, a un quart d'hora de la ciutat.A més a més, l'obra comença quan s'amaguen els darrers raigs de llum del capvespre i per tant, té lloc en plena natura i amb molt poca llum. L'objectiu de la companyia és que l'espectador sigui partícip d'un aquelarre molt particular que gràcies a l'ús de dispositius lluminosos amb tecnologiaaconsegueix una combinació que aconsegueix fer-li viure una experiència individual però alhora col·lectiva.Per veure l'espectacle El valor de res de la companyia Pagans FiraTàrrega convoca el públic a la. Allà ja hi ha un bus i el servei de fira demana el nom de tots els passatgers, en pren nota, i una estona després, amb l'espectacle ja en marxa, s'entén el per què d'aquesta demanda per identificar-se amb el nom.Amb uns quinze minuts, s'arriba a la Figuerosa, aquest petit nucli agregat a la capital de l'que en altres edicions de la fira també ha acollit espectacles que surten del convencional. El recorregut amb bus encara no ha acabat i el vehicle pren un camí de terra entre finques que ara no tenen res sembrat per arribar a un punt del no res on la conductora convida a baixar els passatgers que de seguida són rebuts per una de les actrius que els fa entrega d'una petita llumeta i els adverteix que hauran de caminar una mica, vigilar no caure per les pedres i també que hauran de llegir.L'actriu condueix el públic fins a un punt envoltat d'alzines on hi ha una mena de cercle dibuixat al terra i una bruixa al mig. Tot té l'essència d'un ritual i els elements tècnics de so i llum contribueixen a recrear l'escena. Cada espectador rep un llibre personalitzat i aquí comença l'aquelarre que acaba implicant a tots i cadascun dels presents en aquest bosc.'El Valor de res' ha estat una estrena absoluta a FiraTàrrega 2023 i forma part del programa de Suport a la Creació que ha permès a la companyia fer una estada a Tàrrega per preparar l'espectacle i fer-ne alguns assajos oberts. Es podrà veure cada nit en dos passis amb català, castellà i també anglès. El proper festival on es podrà veure serà a la