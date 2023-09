Larrosa trasllada a Aragonès que Lleida necessita un «tracte diferencial» i ha d'avançar en temes de capitalitat

L'alcalde de Lleida,, ha traslladat al president del Govern,, que la ciutat necessita un "tracte diferencial" ja que com a "capital del rere país" genera una sèrie de "servituds i necessitats" que així ho requereixen. En aquest sentit, li ha destacat elde comptar amb el nucli urbà més important dei per això ha insistit que cal potenciar-ne la "capitalitat".Larrosa ha abordat altres qüestions amb Aragonès com per exemple la del, del que n'ha demanat que s'exclogui la zona deja que ha generat "rebuig entre una part de la ciutadania". Larrosa també ha ofert "mà estesa" a Aragonès per col·laborar institucionalment des de la Paeria de Lleida.Larrosa ha dit a Aragonès que Lleida necessita una "actuació decidida" per part del Govern i per això ha reclamat una aposta per potenciar-ne la seva capitalitat. Segons el paer en cap, aquesta qüestió no s'ha abordat en els darrers anys i per això ha demanat un "tracte diferencial". Larrosa ha dit que el president ha escoltat la proposta amb "molta atenció" i ha assenyalat que el fet de tenir el nucli urbà més important de Ponent no els comporta tenir ara mateix "aliances" entre configuracions urbanes similars.En relació a Torreblanca, Larrosa ha dit que és la "baula" que ha de permetre el creixement industrial de Catalunya i que així es va plantejar fa anys. En aquest sentit, l'alcalde ha demanat acord i consens amb la ciutadania respecte a aquest projecte i per això ha demanat a Aragonès que es descarti la part de Quatre Pilans d'aquest nou sector industrial ja que ha generat rebuig en una part de la població afectada.Una altra de les qüestions que Larrosa ha plantejat al president és la del pla de Rodalies i ha lamentat que Lleida sigui l'única capital que no en té. Així mateix i en referència al curs escolar, Larrosa ha demanat un pla específic per avançar amb el confort que requereixen els infants a les aules ja que aquests dies estan registrant temperatures superiors als 30 graus.Finalment, Larrosa i Aragonès han parlat d'economia i el sector agroalimentari, del qual han coincidit a assenyalar que ha d'estirar el territori i ser "competent internacionalment". Segons Larrosa, és "la nostra especialitat" i per això cal apostar per fer-lo competitiu socialment, econòmicament i humanament.