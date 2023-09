Detenen un home a Mollerussa per furtar 15.000 euros d'un cotxe amb el mètode del punxa-rodes

Elshan detingut aquest dimecres un home de 41 anys que hauria furtatd'un vehicle aamb el mètode conegut del. Els fets van passar aquest dilluns quan un home que acabava de retirar diners d'una entitat bancària es va adreçar al seu vehicle estacionat ali, després de refusar l'ajuda d'un vianant i el seu acompanyant per canviar la roda, va adonar-se que havia desaparegut el sobre amb els diners de l'interior del vehicle.La investigació va determinar que els presumptes autors del robatori haurien sostret un vehicle ai l'alerta difosa pels agents va permetre la detenció d'un d'ells aLa víctima, que acabava de treure 15.000 euros del banc, va notar un soroll fort en iniciar la marxa del seu vehicle i va veure com un vianant li feia indicacions assenyalant una de les rodes. En baixar del vehicle, va veure que duia una roda punxada i el vianant li va oferir ajuda per canviar-la amb el suport d'una altra persona.Tot i insistir-hi, l'home ho va refusar i mentre feia gestions amb el taller va tornar a entrar al vehicle. Aleshores, va veure que els dos homes havien marxat i es va adonar que havia desaparegut el sobre amb els diners de l'interior del cotxe. L'home també va trobar clavat a la roda unLa investigació dels Mossos d'Esquadra va determinar al mateix carrer on es van produir els fets la presència d'un vehicle robat el passat 17 d'agost amb el qual haurien fugit tres persones. Els agents van determinar que serien les que haurien participat en el furt, de manera que un seria l'autor material mentre les altres dues distreien la víctima.L'alerta policial difosa va permetre que ladetectés el vehicle. Els agents van detenir el conductor i el van traslladar a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Reus.El detingut ha quedat en llibertat amb l'obligatorietat de presentar-se al jutjat quan sigui requerit. La investigació continua oberta per tal de determinar la identitat de les altres dues persones.