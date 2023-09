Garriga elogia el paper de FiraTàrrega en la internacionalització de les companyies d'arts escèniques

La consellera de Cultura,, ha visitat aquest divendres els estands de la Llotja de la 43a, l'espai de trobada entre professionals del sector de les arts escèniques on enguany hi ha una xifra rècord amb més de 1.200 acreditats.Garriga ha afirmat que des d'aquest dijous i fins diumenge Tàrrega "és l'epicentre del teatre i del teatre al carrer", i ha elogiat el paper que juga el certamen en la "internacionalització del país i de les seves companyies". En aquest sentit, ha refermat "l'aposta del govern absoluta" amb FiraTàrrega. Garriga ha parlat del bon ambient que s'està vivint als carrers de la ciutat i ha afegit que el sector cultural ha començat la temporada amb dades de "rècord" en tots els àmbits.Per la seva banda, l'alcaldessa de Tàrrega i presidenta del Consell d'Administració de FiraTàrrega,, ha destacat "l'autèntic èxit" de públic que es va veure a la primera jornada de fira de dijous, amb els carrers i places plenes, una imatge atípica fins ara del primer dia del certamen.Igual que la consellera Garriga, Pijuan també ha destacat el paper estratègic de la fira a l'hora de donar a conèixer les companyies del país arreu del món. Ha recordat que les companyies d'arts escèniques van ser un dels sectors més afectats per la pandèmia i que, després del revulsiu que va suposar l'edició anterior al sector, enguany la Llotja respira de nou un ambient de "positivisme i empenta".