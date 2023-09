La Baldufa porta la seva darrera obra «Amal» a FiraTàrrega, una història sobre les persones, la vida i l'esperança

La companyia lleidatanaha presentat aquest divendres ael seu nou espectacle, una peça que explica la història de dues joves, una que fuig del seu país per buscar refugi a Europa, i l'altra que intenta escapar-se de les seves pròpies angoixes i preocupacions, que, malgrat les diferències inicials, cerquen el mateix, que és trobar un lloc segur on sentir-se lliures.Amal, en àrab, significai és precisament això el que la Baldufa vol aconseguir amb aquesta història sobre les persones, la vida i l'esperança de crear un món millor. Amal arriba a FiraTàrrega després d'estrenar-se aquest juliol passat alPer primer cop, els tres creadors de La Baldufa baixen de l'escenari per centrar-se en el paper de directors i passen la part interpretativa al duo Laiaiona (). Tot plegat, en una obra que interpel·la al públic directament a través d'una història que fa pensar i que fomenta l'esperit crític amb l'objectiu de contribuir a fer una societat més justa.L'espectacle es pot veure des d'aquest divendres i fins diumenge a la plaça dels Àlbers. Amal està coproduït per la fira, a través del seu programa de suport a la creació.