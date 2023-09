Els danesos Svalholm captiven el públic de FiraTàrrega amb una performance que es perd pels carrers

La companyia danesaha captivat els espectadors més matiners deamb una performance que es perd per diferents carrers del casc antic de la capital de l'i acaba en un espai tant tradicional del certamen de les arts de carrer com és elCollective Matter és una experiència que aquesta companyia planteja en un format de site-specífic amb una combinació de dansa, escultura i cant. La proposta va suggerint al públic que els acompanyi fins que entren en joc unes figures de grans dimensions en forma de laberints inflables. Al final, els actors conviden als espectadors a sumar-se i integrar-se amb aquestes formes acompanyats de música. Svalholm compta ambLa proposta d'aquesta companyia danesa, un dels països convidats a la 43a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, coincideix plenament amb un dels leitmotiv d'enguany, centrat en el 'passejar' com a formula per entendre l'essència de FiraTàrrega i perdre's pels carrers per descobrir diferents propostes teatrals.A Collective Matter el públic fa un viatge a través de voltes, portals, llindars, transicions i passadissos, amb intèrprets que habiten aquestes estructures i creen un marc espai-temps que uneix passat, present i futur. L'espectacle és gratuït i es podrà veure de nou dissabte al matí i en dos passis diumenge.