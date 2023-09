​La Veronal apropa el món del surrealisme de Buñuel a FiraTàrrega amb «Sonoma»

Laes va omplir ahir al vespre de gom a gom per gaudir de Sonoma de La Veronal, la primera proposta de gran format que ha ofert la. Per primera vegada, l'espectacle de dansa de la companyia des'ha pogut veure en format carrer, i ha comptat amb la participació de més d'una quarantena de dones voluntàries que han ajudat a fer possible la peça amb els seus instruments de percussió. L'espectacle parteix de la necessitat de l'ésser humà de tornar a l'origen, al cos, quan aquest és al límit de la seva existència i crida per sobreviure, i ho fa a partir d'una posada en escena que beu de la figura de Luis Buñuel i del surrealisme.Sonoma reprèn les idees essencials de la peça que Morau va crear per al Ballet de Lorraine Le Surréalisme au servide de la Révolution, a partir de la figura de Luis Buñuel i del surrealisme. La peça ha culminat amb el so de la percussió de la mà d'una quarantena de dones de Tàrrega voluntàries seguida d'una llarga ovació del públic. Ha estat la quarta vegada que La Veronal ha actuat a FiraTàrrega després d'haver presentat Finlàndia (2010), Los pájaros muertos (2011) i Bologna Pasolini (2017).