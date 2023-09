El públic de FiraTàrrega es mimetitza a l'espectacle «La pedra de fusta»

La companyia de circ "eia" va presentar ahir dijous aLa pedra de fusta, un espectacle on la línia entre els intèrprets i el públic es dissol per compartir una experiència a través delsde l'equilibri, la confiança i l'humor. A partir de la pedra com a metàfora d'haver d'encaixar a l'entorn a la força, la companyia aborda diferents temàtiques com són el valor de les diferències, les pors i el valor social de les arts escèniques en directe. La proposta participativa s'ha dut a terme al recinte de l'i és un dels primers espectacles que s'han pogut veure durant la primera jornada de la 43a FiraTàrrega.La pedra i la fusta proposa escenes que es repeteixen, es transformen i es traslladen gràcies a la participació, a vegades espontània, del públic. I és a partir d'aquests diferents punts de vista de cada espectador que els intèrpretscompleten una experiència que vol ser un moment de trobada transgeneracional.L'espectacle, que ha omplert el recinte del centre Ondara, forma part del programa suport a la creació de FiraTàrrega. A banda d'aquest dijous, també es pot veure els dies 8 i 9 de setembre.