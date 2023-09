Salut ordena a Pàmies que suspengui un acte a Lleida en què vol promoure el lleixiu per curar l'autisme

ha enviat al pagès i curanderouna ordre de suspensió d'un acte que ha organitzat dissabte a Lleida per promoure el–un tipus de lleixiu- com a cura de l'. El consellers'ha mostrat rotund amb Pàmies i ha alertat que pràctiques com plantejarper tractar l'autisme "posen en perill la vida i la salut de la gent": "No només és intrusisme, és un farsant i un".De moment, Salut ha prohibit l'acte i el conseller ha assegurat que posaran en marxa tots els mecanismes perquè no se celebri i que, en cas que s'acabi fent, el Govern actuarà. Per la seva banda, elha denunciat l'acte a la Fiscalia, segons ha indicat en el compte deDiverses entitats de persones amb autisme i familiars havien expressat el rebuig contra aquesta conferència i n'havien demanat la suspensió. Les associacions alerten que aquest tipus de pràctiques generen falses expectatives. Pàmies ja va ser multat fa cinc anys amb 600.000 euros per promoure aquest producte.Balcells ha fet aquestes declaracions preguntat en roda de premsa sobre com actuaria Salut davant aquest nou acte de Pàmies.