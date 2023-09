L'aeroport de Lleida-Alguaire liderarà la promoció de l'hidrogen com a combustible en l'àmbit de l'aviació a Europa

Visita a les obres del nou Espai Campus

Elha impulsat el projecteamb el qual preveu que l'lideri la promoció de l'hidrogen com a combustible per la mobilitat i la gestió aeroportuària a Europa.Amb un pressupost estimat de 4 milions d'euros finançats per Aeroports de Catalunya i els fons europeus, el projecte preveu ampliar la potència del parc fotovoltaic de l'equipament, així com instal·lar un electrolitzador i una hidrolinera. D'aquesta manera, l'equipament esdevindrà un laboratori de noves iniciatives aeronàutiques basades en combustibles energètics i serà un banc de proves de desenvolupament de motors i piles d'hidrogen per a vehicles iL'aeroport de Lleida-Alguaire produirà hidrogen verd a partir de l'energia del seu parc fotovoltaic, que ampliarà la seva potència de 0,3 MW/h actuals fins als 2.5 MW/h. Aquest fet permetrà que l'equipament sigui autosuficient de cara al 2025 i que produeixi unes 50 tones d'hidrogen verd anuals. De retruc, generarà un estalvi de 12 tones anuals de diòxid de carboni. El projecte també compta amb la instal·lació d'un electrolitzador, per tal de poder transformar l'energia, i d'una hidrolinera per al subministrament de l'hidrogen.Concretament, la inversió prevista és de 3,2 milions d'euros, dels quals 1,8 provenen dels fons europeus Next Generation i la resta van a càrrec d'Aeroports de Catalunya i l'Estat. Les obres per fer realitat el hub d'energia verda de referència a Europa començaran les properes setmanes amb la previsió que de cara l'estiu vinent comenci la producció d'energia per tal de captar projectes aeronàutics i aeroespacials per desenvolupar solucions basades en motors elèctrics, d'hidrogen i combustibles sintètics.Els socis en l’aplicació de l’hidrogen en vehicles terrestres i drons seran EVARM, una empresa de referència en combustibles alternatius com l'hidrogen, i, que treballa en aplicacions industrials per a drons. El projecte també compta amb la col·laboració de lai laAixí mateix, fases posteriors del projecte preveuen produir combustibles sintètics a partir de residus, biomassa i diòxid de carboni, completant, així, el conjunt de combustibles sostenibles per esdevenir unLa consellera de Territori,, ha valorat el projecte com una "inversió estratègica" que "aprofundeix en la sostenibilitat i la descarbonització" i que situarà l'aeroport de Lleida-Alguaire com a referent en la promoció de l'hidrogen en l'aviació. "Ens atansa al futur i caminem per aquesta transició energètica", ha dit.En aquest sentit, Capella s'ha referit a l'equipament com un "pol d'activitat econòmica, de recerca i de formació" i ha subratllat que es treballa per potenciar "al màxim" les oportunitats que genera pel territori.Durant la seva visita a l'aeroport de Lleida-Alguaire, la consellera ha visitat les instal·lacions de les dues escoles de formació establertes a l'equipament i les obres del nou Espai Campus, la nova zona de promoció de les activitats formatives i d'innovació en els àmbits aeronàutics i aeroespacials. Es tracta de dos edificis que en els propers dies seran ocupats per l'escola lituana de formació de pilots BAA i per l'empresa Compost Segrià, que desenvoluparà un projecte amb la fundació i2.cat vinculat al New Space. Donada la demanda d'espais, Aeroports de Catalunya està valorant la construcció d'un tercer edifici.