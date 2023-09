La Fundació Privada Horitzons 2050 presenta el Sant Miquel de les Lletres, una setmana de literatura en català a Lleida

Laha presentat el, una nova activitat literària que tindrà lloc a la ciutat de Lleida. La iniciativa, batejada amb el nom del segon patró de la ciutat, programarà de dilluns a divendres debats i tallers a les llibreries lleidatanes, mentre que el cap de setmana aquests mateixos establiments sortiran al carrer amb parades de llibres en català. S'ubicaran a la plaça de lai al pati de l'(IEI), espais que també acolliran sessions de contacontes per als infants i vermuts literaris. Amb aquesta iniciativa, la fundació vol contribuir a la difusió i estima del català.El president de la Fundació, Antoni Gelonch, juntament amb la vicepresidenta segona del Gremi de Llibreters de Catalunya,, la regidora de Cultura i Promoció Econòmica de la Paeria de Lleida,, i la vicepresidenta de l'IEI,, ha estat l'encarregat de donar a conèixer unes jornades que portaran el nom del segon patró de la ciutat amb l'objectiu de conferir a l'esdeveniment un caràcter festiu i de sentiment de pertinença.Segons Gelonch, la iniciativa pretén que "editors, llibreters, autors i públic puguin intercanviar experiències i coneixements" al llarg de '7 dies de literatura en català', tal com resa el lema de la nova proposta de la fundació, que té com a objectiu contribuir a la difusió i estima del català entre els seus conciutadans. I és que "la situació de l'ús de la llengua català esdevé una qüestió complexa i objecte de debat públic", ha assenyalat el president de l'entitat.La Fundació Privada Horitzons 2050 organitza la primera edició del Sant Miquel de les Lletres mitjançant un comitè creat per a l'ocasió que ha comptat amb la participació del president d'Òmnium Ponent-Lleida,; la vicepresidenta segona del Gremi de Llibreters de Catalunya, Mertxe París; el llibreter Jordi Caselles; la presidenta de l'Ateneu Popular de Ponent,; l'escriptora Marta Alòs; els editors de Fonoll i Pagès, Josep Gelonch i Joana Soto respectivament, i el mateix Antoni Gelonch, recentment guardonat amb la Creu de Sant Jordi 2023. També hi col·laboren el Ministeri de Cultura i Esports, el Departament de Cultura, la Diputació de Lleida, la Paeria, el Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Institut d’Estudis Ilerdencs i l'Associació d’Editors en Llengua Catalana (EDITORS.CAT).