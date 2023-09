Denuncien a Lleida un furtiu per instal·lar dues xarxes japoneses per capturar ocells

Elshan denunciat per un delicte contra la fauna un presumpte furtiu que havia instal·lat dues xarxes japoneses per capturar aus al terme municipal de. Els agents van sorprendre in fraganti dues persones que estaven a l'espera de capturar aus amb aquest sistema prohibit a pocs metres del lloc on hi havia instal·lades duesEls agents van interceptar un dels individus, mentre que el segon va poder fugir. En l'operació, realitzada per efectius deldels Agents Rurals, es va intervenir un exemplar viu de cadernera dins d'un gabió, que feia de reclam per atreure d'altres exemplars d'aquesta espècie. A les xarxes hi havia quatre ocells protegits morts.En concret, a les dues xarxes japoneses hi havia quedat atrapats quatre exemplars d'ocells protegits que havien mort:. Les xarxes han quedat a disposició de l'autoritat judicial.La captura d'ocells amb xarxa japonesa està totalment prohibida en ser un mètode massiu i no selectiu. Segons el codi penal, la utilització d'aquest mètode de caça suposa un delicte penal contra la flora i la fauna. L'operatiu dels Agents Rurals també ha comptat amb el suport de la Guàrdia Urbana de Lleida.