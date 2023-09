Territori adjudica les obres per construir el nou baixador de Ferrocarrils al polígon del Segre de Lleida

El, a través de(FGC), ha adjudicat les obres de construcció d'un nou baixador a la línia, entre les estacions de, per donar servei al polígon industrial del Segre. Els treballs, que s'han adjudicat per un import de 453.000 euros (abans d'IVA) a l'empresa, és preveu que comencin a finals d'aquest any, amb un termini d'execució de quatre mesos. Els treballs també inclouen la construcció d'una vorera per connectar el polígon amb el nou baixador i la instal·lació d'enllumenat. Ferrocarrils preveu que pel nou baixador hi passin uns 23.000 usuaris a l'any.L'actuació, que compta amb finançament dels fons, consistirà en la construcció d'una nova andana de 80 metres de llargada i tres metres d'amplada. A més, l'andana disposarà d'una marquesina de 10 metres de longitud i gairebé tres metres d'alçada.Els treballs també inclouran el condicionament de l'accés per a vianants des de l'avinguda de la Indústria, que connectarà el polígon industrial del Segre amb el nou baixador, mitjançant la construcció d'una vorera amb vorada d'1,80 metres d'amplada, i la instal·lació d'enllumenat en tot el seu recorregut. Així mateix, està previst construir un aparcament amb capacitat per a onze vehicles i bicicletes, situat junt al nou baixador, que assolirà les funcions d'aparcament d'enllaç.Amb aquest nou baixador, es vol millorar l'oferta de transport públic al polígon, que actualment compta únicament amb una línia d'autobusos, i facilitar també l'accés a l'espai agrícola de la partida de Granyena. Es tracta d'un espai amb un gran valor mediambiental, de biodiversitat i també patrimonial ja que s'hi troba el Molí del Cervià, considerat un bé cultural d'interès local.Per tot això, els diferents organismes implicats coincideixen que cal promocionar-lo i acostar-lo a la ciutat de Lleida, mitjançant la línia de Ferrocarrils. La construcció del baixador també afavorirà l'accés al parc de la Mitjana, declarat àrea d'interès natural, amb més de 90 hectàrees de bosc de ribera, prats humits i zones amb aigua.