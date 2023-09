El nou institut d'Alcarràs comença el curs a les escoles velles per l'endarreriment en la instal·lació dels barracons

Institut esperat

Els alumnes delhan iniciat el curs escolar aquest dimecres a les escoles velles. Ho han fet de manera provisional, a l'espera queenllesteixi la instal·lació dels mòduls prefabricats i adeqüi el pati del nou centre, ubicat a la zona del. El nou centre ha començat amb 60 alumnes de primer d'educació secundària obligatòria (ESO) i 11 docents i cada any obrirà una nova línia fins a completar tota l'etapa escolar.Malgrat l'equipament no s'ha pogut enllestir a temps per l'endarreriment en l'arribada dels, el consistori celebra que Alcarràs finalment pugui disposar d'un segon institut de secundària "després de molts anys de reivindicacions".El nou centre acull 60 alumnes de primer d'ESO, repartits en tres classes, provinents d'Alcarràs i també del poble veí de Soses . La seva directora,, ha parlat de "dia molt emocionant", ja que els docents fa temps que treballen en el projecte del nou centre i, per fi, ja ha arribat el moment de posar-lo en pràctica.Entre els alumnes que s'esperaven a les portes del centre abans d'entrar s'han vist nervis, cares expectants i moments de retrobament. Un d'ells, Gabriel Serrano, ha admès sentir-se "una mica nerviós", tot i que "no molt" ja que té amics que també han començat ESO al nou centre.Per la seva banda, l'alumnavalora positivament el fet d'estrenar institut, ja que al haver-hi enguany només un curs, creu que beneficiarà als alumnes. "Penso que els professors estaran més atents a l'únic curs que hi ha i a allò que fem i als estudis", ha explicat."Després de molts anys de reivindicacions l'institut és una realitat i, tant famílies com des de l'Ajuntament, estem molt contents que finalment s'hagi construït", ha expressat l'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys, que celebra que el nou centre permetrà solucionar la creixent massificació que patia l'Institut Alcarràs, l'únic institut que fins ara hi havia al municipi.La previsió, ha explicat, és que els alumnes i docents es traslladin al nou equipament un cop finalitzi la instal·lació dels barracons i s'adeqüi el pati. Tot i que encara no hi ha una data fixada, Companys preveu que l'estrena del nou centre pugui ser una realitat a partir del pròxim trimestre.Així mateix, ha especificat que el nou centre de barracons serà provisional i que, un cop fet el canvi a l'edifici definitiu que es construirà en uns terrenys propers, l'espai s'utilitzarà per ampliar l'Escola Parc del Saldar, ubicada just al costat.