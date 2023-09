​Lleida recupera la celebració institucional de la Diada el dia 11

La celebració institucional de laes tornarà a fer el mateix dia 11 de setembre després que els darrers anys s'havia avançat a la vigília per qüestions d'agenda però també per facilitar l'assistència de la ciutadania a les mobilitzacions independentistes aL'alcalde de Lleida,, ha mostrat la seva satisfacció per recuperar aquesta tradició amb "vocació de fer les coses ben fetes". Es manté l'organització conjunta entre Paeria, Diputació de Lleida i Govern, que estarà representat per la consellera de Territori,. L'acte es farà a laa dos quarts d'una del migdia i les ofrenes de partits i entitats es podran fer, com de costum, tant en aquest punt com a l'edifici delLarrosa ha explicat que des de la Paeria volen una Diada en què Lleida "assumeixi un paper de reivindicació i capitalitat", com a segona capital de Catalunya. En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que divendres es reuneix amb el president de la Generalitat,, i que té previs traslladar-li aquest objectiu perquè Lleida sigui reconeguda cap a la resta de territori.La regidora de Cultura,, ha detallat que l'acte institucional començarà amb els parlaments de les tres institucions i que també hi haurà una actuació de la. Seguidament, el, de polifonia d'arrel tradicional capitanejat per Heura Gaya, oferirà temes que passaran des del Garrotín al rap.