​L'Esquerra Independentista de Lleida reivindica el català aquesta Diada per la «deriva monolingüista» d'alguns partits

L', que agrupa la CUP, Endavant, Arran i SEPC, ha elaborat un manifest per reivindicar el català davant els "despropòsits deliberats" contra la llengua arreu de l'estat espanyol i per la "dels partits constitucionalistes" a la Paeria. L'escrit es presentarà per la Diada i és una de les dues novetats que els grups independentistes han presentat per a la commemoració de l', juntament amb una penjada d'estelades als balcons., membre de la CUP, ha fet una crida a la ciutadania a "sortir al carrer" per "fer front a l'Estat" davant de qualsevol intent per "pacificar" el conflicte català i per combatre "l'actual onada reaccionària de l'extrema dreta".L'Esquerra Independentista de Lleida farà la tradicional ofrena floral per la Diada a les 11 hores a l'antic convent del Roser. L'acte donarà pas a la mobilització convocada a les 12 hores a la plaça de la Paeria amb el lema 'Som un poble que lluita, som Països Catalans', que també es repetirà a altres ciutats catalanes al llarg del dia.Des de la CUP Lleida han fet una crida a la ciutadania a sortir al carrer l'Onze de Setembre per fer front a "l'actual onada reaccionària de l'extrema dreta" arreu de les, però també a Lleida ciutat després de l'entrada l'extrema dreta a la Paeria. "Estem veient com s'estan carregant les tintes, s'estan difonent discursos d'odi i s'està buscant enfrontar la diferència i qualsevol expressió de dissidència", ha indicat.Pel que fa a les dues novetats, aquesta setmana l'Esquerra Independentista enviarà el manifest que ha redactat en defensa del català a les associacions i entitats de la ciutat perquè aquelles que vulguin s'hi puguin sumar. D'altra banda, durant aquests dies previs a la Diada també repartiran estelades en diversos punts de la ciutat perquè la gent els pugui penjar al balcó.