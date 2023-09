Augmenta un 56% l'atenció de temporers a Lleida durant l'estiu

L'ha tancat aquest divendres el dispositiu d'que treballen a la campanya de la fruita que es va posar en marxa el passat 12 de juny al. L'Oficina d'Atenció Única ha atès un total de 935 persones, un 56% més que l'any passat, quan la campanya va estar marcada per laa causa de les gelades.El nombre total d'ha estat de 6.278, un 20% menys que l'any passat, ja que les estades han estat més curtes, amb 847 temporers allotjats. La Paeria té pendent anunciar el model que s'aplicarà en properes campanyes després de descartar el projecte d'alberg a Pardinyes que volia impulsar l'anterior equip de govern.A banda del pavelló, també s'ha disposat dels habitatges cedits per l', amb un cost de cinc euros per nit, on s'han allotjat 143 persones: 128 homes i 15 dones. Al pavelló també s'han atès 73 persones que no han volgut dormir-hi però sí que han fet ús del servei de dutxa o consigna. En total, s'han prestat 2.069 serveis de dutxes.El tinent d'alcalde d'Acció i Innovació Social,, ha comentat que caldrà estudiar a fons nous fluxes que s'han donat els mesos d'activació del dispositiu i també els canvis en els perfils.El dispositiu d'atenció social que coordina la Paeria per a la campanya agrària a Lleida pretén donar suport i cobrir les necessitats bàsiques de les persones temporeres, especialment quan no troben feina i en els casos en què arriben en situació administrativa irregular i, per tant, no poden ser contractades. És un dispositiu d'urgència i de primera acollida a la ciutat que ofereix serveis d'allotjament nocturn (amb 122 places), esmorzar i sopar, dutxes, consigna i autobugaderia, a més de fer un acompanyament i vigilància de la salut de les persones ateses.