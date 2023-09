Desarticulen a Lleida una organització de ciberdelinqüents que va estafar més de 150.000 euros

Laha desarticulat unad'àmbit estatal especialitzada en. Es calcula que el grup ha defraudat més de 150.000 euros en 80 fets delictius arreu del país a través de ciberatacs i estafes a clients d'entitats bancàries. Els agents han detingut 54 persones, 44 homes i 10 dones d'entre 16 i 51 anys, com a presumptes autors. D'aquests, 52 van ser detinguts a les demarcacions de, i dos a. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i estafa.Lesvan començar el mes d’quan els agents van saber que una entitat bancària del municipi d’, a València, havia patit un atac informàtic en un dels servidors. Arran del ciberatac, diversos clients van ser víctimes d’estafes a través de missatges de text i trucades fraudulentes. Segons la policia, els ciberdelinqüents haurien aconseguit obtenir dades de les víctimes a través d’enllaços: les víctimes rebien als seus mòbils uns missatges que conduïen a pàgines web fraudulentes, en les quals els estafats introduïen les seves dades d’usuari i contrasenya bancàries. D’aquesta manera, els estafadors podien capturar la informació d’accés personal a la banca online.Un cop en possessió de les claus, les víctimes rebien una trucada telefònica des d'un número que simulava ser de la seva entitat bancària i els informava que tenien operacions pendents d'autorització i que rebrien un codi a través de missatge de text que havien de facilitar per garantir la seguretat del compte. Així els estafadors aconseguien totes les dades necessàries per finalitzar les transaccions de caràcter fraudulent.Els agents van localitzar i detenir la gran majoria dels presumptes autors dels fets a les demarcacions de Barcelona i Lleida, i dues persones més a Alacant. Durant l'operació també es van intervenir tres telèfons mòbils. Dels detinguts, quatre tenien antecedents policials i van ser posats en disposició judicial, i la resta van quedar en llibertat després de prestar declaració. Són de nacionalitats espanyola, dominicana i marroquí.L’organització comptava amb un sofisticat entramat de persones que actuaven de “mules” a canvi d’una petita part dels diners. Aquestes eren les que rebien els diners abans de ser enviats a altres comptes de l’organització.