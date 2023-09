1.400 arbres plantats en mig any

Manca de manteniment

Larealitzarà a principis de setembre una diagnosi per conèixer en quina situació es troben els 1.376 arbres que s'han plantat el darrer any a la banqueta del, als termes municipals de vuit pobles delL'entitat ha avançat l'actuació, després de rebre les trucades de diversos veïns de la comarca alertant que bona part dels arbres s'estan assecant. Ho atribueixen a una falta de regs continuats i de manteniment i, tot i que encara no tenen dades, estimen que bona part dels exemplars no sobreviuran. "Quan tinguem xifres intentarem treure una conclusió de com és que hi han hagut tantes baixes", explica Josep Maria Falip, membre de Canal Viu. Demanen substituir els arbres que no sobrevisquin.Entre el desembre de 2022 i el juny d'aquest any s'han plantat un total dea les banquetes dels canals d'Urgell. Són exemplars de freixes, àlbers i lledoners, així com de plataners i aurons negres que s'han plantat al llarg d'uns 14 quilòmetres, a les sèquies segona, tercera i quarta, i, per primer cop, també al canal auxiliar.L'actuació s'inclou dins el projecte 'Paisatges de Ponent' i està cofinançada per fons FEDER, la Diputació de Lleida i els vuit municipis participants (Barbens, Linyola, Vilanova de Bellpuig, Golmés, Mollerussa, Palau d'Anglesola, Bellvís i Torregrossa), amb un import d'adjudicació de 158.871,72 euros.Des de la plataforma Canal Viu, però, alerten que bona part dels arbres plantats s'han mort o s'estan morint perquè no s'han regat prou, una situació que a més s'ha vist agreujada per la sequera i les altes temperatures de l'estiu. "Les expectatives era que les baixes poguessin ser d'un 10% i en aquests moments no sé si amb un 50% de baixes ens quedem curts o no", explica Josep Maria Falip, coordinador de la xarxa d'entitats locals de Canal Viu.