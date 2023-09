demana que s'obri amb normalitat lamajor, que comença el pròxim diumenge 3 de setembre, davant "la greu situació de danys a l'agricultura de, cabirols i altres espècies".El sindicat exigeix que es puguin dur a terme el nombre màxim de batudes per controlar la sobrepoblació de la fauna cinegètica, especialment de senglars, des de l'inici de la temporada i insisteix a recordar la "necessitat" de controlar la sobrepoblació d'algunes espècies que afecten a l', l', i que poden agreujar la transmissió de malalties a la ramaderia i els accidents a les carreteres. Amb tot, el sindicat insta els responsables de les àrees cinegètiques a fer una "gestió sostenible" de la fauna.En un comunicat, Unió de Pagesos recorda que els titulars d'aquestes àrees són els encarregats també "deli dels danys que ocasionen". "Per tant, han de fer el possible per controlar aquestes poblacions des de l'inici de la temporada de caça i dur a terme les actuacions necessàries en cas de comunicacions de danys als conreus", insisteixen.