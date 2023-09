Vallverdú i Carner‑Ribalta, protagonistes de la Diada a Balaguer

Els actes institucionals a Balaguer amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya començaran el diumenge dia 10 de setembre a partir de dos quarts de nou del vespre, a l’església de Santa Maria. Enguany, en el marc dels actes de la Diada, es commemorarà el, així com el 125è aniversari del naixement deEncapçalaran l’acte, paera en cap de Balaguer, i, president del Consell Comarcal de la Noguera.Pel que fa al programa d’actes, començarà amb la hissada de la Senyera, mentre l’interpretarà el Cant de la Senyera, de Joan Maragall, i sota la direcció de. Seguidament, la paera en cap de la ciutat donarà la benvinguda als assistents, i després tindrà la paraula, fill de Josep Carner-Ribalta. En aquest sentit,, en representació de la Companyia de comèdies Crisi Perpètua, farà una lectura d’un fragment de la seva obra “Les Fades de Mormur”.Tot seguit, Josep Vallverdú dirigirà unes paraules al públic assistent, i seguidament s’interpretarà l’EP “El vent, la neu, la boira”, en el quemusica quatre poemes de l’escriptor.Els actes seguiran amb la proposta de dansa performàtica, de, en la que s’explora el diàleg entre el llenguatge primari de la dansa tradicional catalana i diverses tècniques de dansa contemporània.Finalment i per cloure l’acte, l’Orfeó interpretarà El Cant dels Segadors.L’endemà, dilluns 11 de setembre, es farà unaa dos quarts de set de la tarda a la plaça del Mercadal, a càrrec de la Cobla 11 de setembre en què hi col·labora el Col·lectiu Sardanista de Balaguer.