Anna Giribet: «El gran format de FiraTàrrega és una evolució del mercat amb el que ens sentim còmodes»

Una de les novetats de la 43a edició deés el retorn del gran format teatral a la programació. La directora artísticaha explicat a l'ACN aquest gran format que portaran als carrers de la capital de l'Urgell és una "" diferent de les propostes que s'havien vist als anys 80 i 90, que no els ha interessat, per diversos motius, i també per temes pressupostaris.Amb elen quatre propostes diferents, "ens hi sentim còmodes", afirma Giribet, que també destaca que son obres que podran ser vistes per entre 1.000 i 3.000 persones. Giribet finalitzat mandat enguany i ha anunciat que preveu tornar a presentar candidatura per dirigir la fira ja que vol acabar de desenvolupar el projecte.Giribet no amaga satisfacció a pocs dies de l'arrencada de la 43a edició dei assegura que els "preparatius van molt bé", amb una programació artística "competent" i amb bones xifres pel que fa a l'acreditació de professionals, que segurament superaran el miler.Una de les novetats d'enguany és el retorn del gran format però Giribet avisa que no ens l'hem d'imaginar com el gran format dels anys 80 i 90, que "", sinó que es tracta d'un gran format actual. Aquesta adaptació es deu a diversos motius, també per qüestions pressupostàries, que precisament en les darreres edicions de FiraTàrrega havien posat els límits a l'hora de programar grans espectacles amb elevats costos. Ara, diu Giribet, hi ha un gran format que a nivell pressupostari s'hi pot fer front, però també gràcies a gestions que s'han fet de forma prèvia des de fira que permeten portar propostes d'aquest tipus.Dos de les peces que es podran veure a Tàrrega hi arriben de la mà d'unque es diu “In situ” i es que segons Giribet, assumir el gran format de forma individual és complicat i gràcies a les complicitats i al treball en xarxa es pot arribar més lluny. Un model que segons la directora és "indispensable" al segle XXI; es tracta de fomentar el fet de poder treballar amb els altres.Aquestes propostes arrencaran amb la, que després de clausurar el Festival d'Avinyó amb una "ovació meravellosa" arribarà a l'Urgell amb una adaptació de la seva peça per poder-la desenvolupar a la. Un espectacle de dansa que comptarà amb la participació popular de 40 voluntàries que apareixeran en algun moment de la peça de dansa. FiraTàrrega ja fa uns anys que defuig de plantejar espectacles inaugurals però aquesta proposta, podria ben ser una inauguració encoberta amb el primer passi dijous dia 7 de setembre a dos quarts de deu del vespre.Les altres tres propostes de gran format són la de la companyia francesa, que porta un "format més clàssic" amb un espectacle itinerant "massiu" que sortirà de davant de l'Ateneu fins a l'Hort del Barceloní. Visualment serà una proposta d'entreteniment, amb elements d'aniversari i de festa, explica Giribet, però en realitat al darrera s'hi amaga una història dura d'exili sobre un nen que marxa del seu país per motius bèl·lics. Una altra proposta arriba d'Anglaterra, amb, que porten una instal·lació per als més petits de la casa amb grans peixos que sobrevolaran el cel. Per últim, la quarta proposta de gran format ve de la mà dei Alba G.Corral, que desenvoluparan la peça 'Els Planetes', també a la plaça Major.