Presenten un recurs d’alçada per reclamar que Cal Macià d'Alcarràs sigui Bé Cultural d'Interès Nacional

Després que elde Catalunya hagi manifestat que no té intenció de catalogarcom a, la Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha presentat aquest dimecres uncontra la decisió davant dels Serveis Territorials de Cultura de Lleida, acompanyat de la pertinent documentació que justifica la declaració.La plataforma demana alque reobri l’expedient, valori lespublicada aquests darrers anys i la nova i inèdita documentació que aporten per justificar la declaració.Adjuntada a la petició, el col·lectiu ha presentat unaque compila les recerques publicades els darrers anys i també una d’inèdita que aporta novetats historiogràfiques que justifiquen àmpliament el simbolisme de la casa de la família dei el seu paper rellevant en la història agrària, social, econòmica i política de Ponent i de Catalunya. En aquest sentit, conté documentació elaborada per investigadors i historiadors i amb coneixements acreditats en la matèria i que aviat apareixerà publicada en forma de llibre.És per això que es reitera la petició a la Generalitat que inclogui Vallmanya i el seu complex d’edificacions com aen la categoria de lloc històric dins el catàleg del patrimoni cultural català, fet que suposaria dotar a la pròpia administració de majors i més efectives eines per preservar els immobles esmentats.