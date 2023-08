Estrada Fernández denuncia Rubiales, Camps, Velasco Carballo i Medina Cantalejo

L’exàrbitre i actual regidor d’ERC a la Paeria de Lleida,, ha interposat aquest dimecres una denúncia davant del Consell Superior d'Esports (CSD) contra, president de la RFEF;, secretari general de la RFEF;, president del CTA fins al 2021; i, president del CTA, com a presumptes autors d'una. L'excol·legiat els acusa d'una utilització incorrecta de fons privats.Segons el document, Estrada denuncia l'incompliment, per part de la RFEF, de l'acord per a la retribució de l'arbitratge professional signat entre la RFEF i la LFP que té per objecte aprovar les condicions de caràcter econòmic aplicables a lesa la competició professional de futbol entre la temporada 2018/2019 i la temporada 2022/2023. La quantitat total de les quantitats no destinades a la retribució de l'arbitratge, per part de la RFEF, és de gairebé dos milions d'euros:Estrada Fernández ha sol·licitat que s'acordi la immediata adopció de la mesura, provisional, de suspendre als seus càrrecs i funcions els quatre denunciats.