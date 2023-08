Un incendi crema un pis al barri de la Mariola de Lleida

Unha calcinat el segon pis d'un bloc de 3 plantes més planta baixa al carrer Mart del barri de la. Segons els, l'avís ha tingut lloc poc abans de dos quarts de nou del matí i ha calgut evacuar tres persones.Altres veïns s'han confinat a casa seva per la. I es que a l'habitatge cremat hi havia una gran quantitat de material combustible que ha dificultat les tasques dels Bombers, que s'han desplaçat al lloc amb 9 dotacions. Per apagar leshan fet servir un camió escala i el fum també ha afectat al tercer pis.Els Bombers revisen l'immoble per mirar que no hi hagi afectació i s'espera la compareixença de l'arquitecte municipal per fer algunes tasques de desenrunament.