Localitzen noves restes òssies de la necròpolis medieval jueva de les Roquetes a Tàrrega

Els recents treballs arqueològics de control en el desenvolupament d'unes obres ahan permès localitzar restes d'ossos que, gràcies a l'excavació metodològica i documentació, s'han pogut interpretar com a pertanyents a dues inhumacions de lajueva coneguda com lesFins al moment s'ha confirmat la localització de restes òssies corresponents a dos enterraments en fosses individuals i no es descarta trobar-ne més. Les intervencions arqueològiques, amb suport de, es fan amb permís de Cultura. Les fosses comunes de les Roquetes són considerades els únics testimonis d'avalots contra la comunitat jueva durant l'edat mitjana localitzats a Catalunya.La catalogació i documentació de les restes òssies per part de l'empresa responsable dels treballs,, amb el suport d'antropòlegs i tècnics del Museu Tàrrega Urgell, permetrà ampliar la investigació historiogràfica existent sobre la necròpoli jueva targarina, considerada de gran valor històric.Els treballs es van iniciar a finals de juliol i, després d'una, es van reprendre el 21 d'agost, essent en aquesta darrera fase quan s'han localitzat els enterraments. Les intervencions arqueològiques es duen a terme amb el permís i seguiment del Departament de Cultura de la Generalitat, qui ha informat la comunitat jueva de Catalunya de les restes localitzades.L'equip d'arqueologia no descarta localitzar més inhumacions, donat que la intervenció es realitza en un indret pròxim a zones excavades l'any 2007 amb una important presència d'enterraments que dataven d'entre els segles XIV i XV. Les arqueòlogues i antropòloguesper aprofundir en els costums funeraris de l'època, edats, aspectes entorn la salut i en alguns casos possibles causes de la mort. A més, es tindrà cura de documentar i recuperar la possible presència d'objectes personals o funeraris susceptibles de ser museïtzats, com amulets, anells, collarets o agulles de mortalla.